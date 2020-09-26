Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kadir İnanır’dan ‘Çukur’ açıklaması
Kadir İnanır’dan ‘Çukur’ açıklaması
Usta oyuncu Kadir İnanır, 'Çukur' dizisinde rol alacağı iddialarına yanıt verdi.
Magazin 26 Eylül 2020 - 13:48

‘Çukur’ dizisi yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişletti. Barış Arduç ve İrem Sak gibi isimlerin dahil olduğu diziye usta oyuncu Kadir İnanır’ın da katıldığı iddiaları vardı. Ancak usta oyuncu hakkında çıkan haberleri yalanladı ve böyle bir teklifin dahi olmadığını belirtti.

Kadir İnanır sosyal medya hesabından “Çukur dizisinde oynayacağım nereden çıktı bilmiyorum. Böyle bir teklif almadım” diyerek iddialara son noktayı koydu.

Kadir İnanır açıklamayı Instastory’den yaptı.

Konuyla ilgili tv100’e de konuşan İnanır, “Böyle bir teklif yok. Olsa bile bütün jeneriğin değişmesi gerek. Benim rol alacağım proje mutlaka toplumsal meselelere değinmeli” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERÇukur'da çifte sürpriz! Bir oyuncu veda etti, bir oyuncu döndü
Son güncelleme: 13:51 - 26.09.2020
Etiketler