Kadir İnanır’dan ‘Çukur’ açıklaması

‘Çukur’ dizisi yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişletti. Barış Arduç ve İrem Sak gibi isimlerin dahil olduğu diziye usta oyuncu Kadir İnanır’ın da katıldığı iddiaları vardı. Ancak usta oyuncu hakkında çıkan haberleri yalanladı ve böyle bir teklifin dahi olmadığını belirtti.

Kadir İnanır sosyal medya hesabından “Çukur dizisinde oynayacağım nereden çıktı bilmiyorum. Böyle bir teklif almadım” diyerek iddialara son noktayı koydu.

Konuyla ilgili tv100’e de konuşan İnanır, “Böyle bir teklif yok. Olsa bile bütün jeneriğin değişmesi gerek. Benim rol alacağım proje mutlaka toplumsal meselelere değinmeli” ifadelerini kullandı.