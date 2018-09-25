Kadir İnanır’dan sert tepki…

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İsim vermeden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’a göndermede bulunan oyuncu Kadir İnanır, film sektörüne şu ifadelerle yüklendi:

“Türk sinemasını kurtarmayı onlara bıraktık, onlar kurtaracakmış. Türk sineması onlardan soruluyormuş. Öyle okudum bir gazetede. Hayır, Türk sineması kimseden sorulmuyor. Halk teslim eder herkesin hakkını. Ben 50'nci yıla giriyorum, hâlâ karşınızdayım. Bu işin sorumlularının kimle neyi konuşacağını iyi bilmesi lazım. Biraz daha ileri gidersem yayınlayamazsınız… Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Burnumuzdan geldi her şey. Sorumlusu iki komedyen… Ben ikisini de çok severim ama yanlış, kategori dışı. Kendi aralarında yarışan bir mekanizma…”

İnanır, “Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ı mı kastediyorsunuz?” sorusuna ise “İsim falan vermiyorum. Belli bir liste var, onlarla görüşüyorlar zaten. Görüşsünler tabii görüşmesinler demiyorum ama mesleğin esas sahiplerini yok saymak doğru değil” diye yanıt verdi.

CEM VE ŞAHAN BAKANLIKTA…

Geride bıraktığımız hafta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul'da, aralarında Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ın da olduğu, sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerle, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler üzerine görüşmüş ve sonrasında objektiflere poz vermişti.