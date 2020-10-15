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Kadir Şeker kararı sonrası Gökhan Özoğuz isyan etti
Kadir Şeker kararı sonrası Gökhan Özoğuz isyan etti
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, şiddet gören kadına yardım etmek isterken elini kana bulayan ve 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkında yaptığı paylaşımda tecavüz ve öldürme suçlamalarıyla gündeme gelen Ümit Can Uygun ile Musa Orhan üzerinden sert sözler söyledi.
Magazin 15 Ekim 2020 - 13:26

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Kadir Şeker ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Şeker’in cezası 12.5 yıla indirildi.

ÜMİT CAN VE MUSA ORHAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kadir Şeker hakkında bir paylaşım da Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’dan geldi.

Gökhan Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Aleyna Çakır’ın ölümünde baş şüpheli olan Ümit Can Uygun ve 18 yaşındaki genç kadına cinsel istismarla yargılandıktan sonra serbest bırakılan Musa Orhan’ı paylaştı.

Özoğuz, “Bu nasıl iştir? Bu iki şerefsiz saldırıp tecavüz edip öldürmüş. Kadir Şekerci iffet korurken şerefsizi haklamış” dedi.

Gökhan Özoğuz’un paylaşımı.

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Son güncelleme: 13:48 - 15.10.2020
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