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Kadir ve Neslihan’ın aşk kokan düeti!
Kadir ve Neslihan’ın aşk kokan düeti!
Ev karantinası günlerini şehirden uzaktaki evlerinde geçiren Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül yaptıkları paylaşımla takipçilerini keyiflendirdi.
Magazin 4 Mayıs 2020 - 13:58

Milyonlarca isim gibi corona virüsü salgınından korunmak adına kendilerini ev karantinasına alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile karantina günlerinin nasıl gittiklerini gösteriyor.

Sadece sosyal medya paylaşımı yapmakla kalmayıp yaptıkları canlı yayınlarla takipçileriyle buluşan ünlü çift hesaplarından yaptıkları son paylaşımla düet yaptı.

Arabada bir yere giderken çektikleri videoda Barış Manço’nun ‘Bal Böceği’ şarkısını söylerken görülen çift bu keyifli şarkı üzerinden birbirlerine olan aşklarını bir kez daha gösterdi.

 