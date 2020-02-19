Kadri Beran Taşkın kimdir? Kadri Beran Taşkın nereli ve kaç yaşında?

Kadri Beran Taşkın, 1986 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sıfır Bir Adana isimli dizi ile geçen Kadri Beran Taşkın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kadri Beran Taşkın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Blue TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfır Bir Adana dizisinde Avukat Kenan karakterini canlandıran Kadri Beran Taşkın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kadri Beran Taşkın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

KADRİ BERAN TAŞKIN KİMDİR?

Kadri Beran Taşkın, 30 Kasım 1986 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. 12 yaşında iken ailesi ile birlikte Adana'ya taşınmış lise eğitimini Adana'da tamamlamıştır. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul’da birçok dizi ve klip setinde çalışan Kadri Beran Taşkın, Sıfır Bir adlı internet dizi projesinin yönetmenliğini yaptı.

Şimdilerde, BLUE TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfır Bir Adana dizisinde Kenan karakterine hayat veren Kadri Beran Taşkın, 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Yay burcudur.

Kadri Beran Taşkın'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2016-2020 – Sıfır Bir Adana (Kenan) (TV Dizisi)