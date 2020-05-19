Kafalar Karışık filmi konusu ne? İşte Kafalar Karışık filmi oyuncuları…

Metin Akpınar, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerin yan rollerde oynadığı Kafalar Karışık filminin yönetmenlik koltuğunda Yücel Yolcu oturuyor. İşte Kafalar Karışık filmi ile alakalı bilinmesi gerekenler…
KAFALAR KARIŞIK KONUSU
Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.
KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI
Atakan Özyurt – Atakan
Fatih Yasin – Fatih
Bilal Hanci – Bilal
Metin Akpinar – Ismet Dede
Perihan Savas – Perihan
Cihan Ünal – Ünal
Güven Kiraç – Mitçi Ümit
Erkan Can – Burhan
Ruhi Sarı – Ferit