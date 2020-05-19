Kafalar Karışık filmi konusu ne? İşte Kafalar Karışık filmi oyuncuları…

Kadrosuna bulunan birbirinden ünlü oyuncularla adından söz ettiren Kafalar Karışık filminin konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyonda olacak Kafalar Karışık filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Metin Akpınar, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerin yan rollerde oynadığı Kafalar Karışık filminin yönetmenlik koltuğunda Yücel Yolcu oturuyor. İşte Kafalar Karışık filmi ile alakalı bilinmesi gerekenler…

KAFALAR KARIŞIK KONUSU

Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.



KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

Atakan Özyurt – Atakan

Fatih Yasin – Fatih

Bilal Hanci – Bilal

Metin Akpinar – Ismet Dede

Perihan Savas – Perihan

Cihan Ünal – Ünal

Güven Kiraç – Mitçi Ümit

Erkan Can – Burhan

Ruhi Sarı – Ferit