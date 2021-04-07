Kafeye gidenlere ‘salak’ diyen Kerem Bürsin geri adım attı

FOX TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisinde Hande Erçel’le başrolü paylaşan Kerem Bürsin, rol arkadaşıyla Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında ağır sözler sarfetti.

Çift, canlı yayında takipçilerinden gelen sorulara yanıt verirken konu pandemiye gelince tepki toplayan bir olay yaşandı. Maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, şu sözleri sarfetti:

* Canlı yayın sırasında gerilen Kerem Bürsin “Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya… Maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya Affedersiniz ama siz salaksınız… “I’m sorry” (üzgünüm) Salaksınız.. Ailelerinizi insanları bir düşünün.

“DOĞRU VE HOŞ BİR TERCİH DEĞİLDİ”

Bürsin’in sözleri karşısında şoke olan Hande Erçel bir şey diyemedi. Bürsin’e ise sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkilerin ardından özür dileyerek açıklama yapan Bursin şu ifadeleri kullandı:

* Maalesef dün kullandığım ‘salak’ kelimesi doğru ve hoş bir tercih değildi. Bu yanlışım için özür dilerim. Son bir yıldır pandemi sürecindeyiz kimse için çok kolay geçmiyor ve bunu önleyecek, riski azaltabilecek tek şey maske takmak.

* Günlük vaka sayısında dünyada ilk sıradayız. Eğer ki sosyalleşeceksek maske takmamız, sorumluluk almak demek. ‘Setler?’ diye soracaksınız. Senaryolardan dolayı maalesef oyuncular maske takamıyor.

* Sahne arasında hep maske takıyoruz. Sürekli test oluyoruz. Mesela setimizde 5 vaka çıktı. Ben de, partnerim de pozitif olabilir. O yüzden yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Lütfen maskemizi takalım.