Kaia Gerber ve Pete Davidson ilk kez görüntülendi

Adı şimdiye kadar kimse ile aşk dedikodusuna karışmayan ünlü model Kaia Gerber, moda dünyasına adım attığından bu yana gündemden düşmedi. Buna rağmen hiçbir skandalda ya da dedikoduda yer almadı. Şimdi ise adı Pete Davidson ile anılıyor.

Ünlü model Kaia Gerber ve ünlü komedyen Pete Davidson, sevgili iddialarının ardından ilk kez dün akşam birlikte görüntülendi. 90’lı yıllara damga vuran top model Cindy Crawford’un 18 yaşındaki kızı Kaia ile Pete, bir mekana giderken otomobilin içinde magazin basınına yakalandı.

Basını karşısında gören Kaia’nın utangaç halleri dikkat çekerken, son dönemlerde Ariana Grande, Margaret Qualley, Kate Beckinsale gibi dünyaca ünlü isimlerle sevgili olan Pete ise rahat tavırlar sergiledi.