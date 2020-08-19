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Kaia’dan canlı yayında şaşırtan hareket: Yapacağımı hiç düşünmezdim…
Kaia’dan canlı yayında şaşırtan hareket: Yapacağımı hiç düşünmezdim…
Ünlü model Kaia Gerber, 'bunu yapacağımı hiç düşünmezdim' dediği bir şeyi sosyal medya canlı yayınında yaptı. Gerber, saçını pembeye boyadı.
Sozcu.com.tr
Magazin 19 Ağustos 2020 - 08:42

Annesi Cindy Crawford gibi moda dünyasında emin adımlarla ilerleyen ABD’li ünlü model Kaia Gerber, sosyal medyada çarpıcı bir harekete imza attı.

Ünlü İngiliz kuaför Guido Palau’yla bir canlı yayın yapan 18 yaşındaki Gerber, Palau’nun yönlendirmeleriyle saçını boyadı.

Saçına pembe renk veren Gerber, “Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim ama işte buradayız” ifadelerini kullandı.

Saçıyla ilgili bir itirafta da bulunan ünlü model, “Dürüst olmak gerekirse saçımı ilk kez kesme sebebim Kurt Cobain. Onun gibi görünmek istemiştim” dedi.

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Son güncelleme: 08:49 - 19.08.2020
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