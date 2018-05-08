Kalben: “Ne zaman platonik aşık olsam bir çay demler, onu düşünürüm”

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Hızlı yükselişi, hayat felsefesi, edebiyata olan ilgisi, farklı müzik tarzı ile özellikle genç kitlenin beğeni ile takip ettiği Kalben, ‘Bir İyilik Yap Kendine’ sohbetinde çaya dair çocukluk ve gençlik anılarını paylaştı. Katılımcılar keyifli bir çay yolculuğuna çıkarırken çayın sosyal hayatımızdaki yerine de değindi.

“AŞKLARIMIZI DA ÇAYLA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Kalben, ”Platonik aşık olmanın çay ile ilgisi var. Ne zaman birine platonik bir şeyler hissetsem çay içip onu düşünüyorum. Birbirini seven insanların bir yerde buluşup çay içmeleri, bir parkta, bir çay bahçesinde buluşmaları çok özel anlar. Dostluklarımızı olduğu gibi aşklarımızı da çay ile güçlendiriyoruz”dedi.