Kalben o davayı kazandı

Kalben, Zoom menejerlik şirketinin sahibi Engin Akıncı ile 2015’te sahne, konser ve reklam gelirlerinin yüzde 50’sini menajerin aldığı bir sözleşme imzalamış 2017’de ise feshetmişti.

Zoom Müzik ve menajer Engin Akıncı, Kalben’e 8 yıllık albüm ve menajerlik sözleşmesini fesih ettiği gerekçesiyle 1 milyon dolarlık cezai şartı saklı tutarak 400 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Kalben ise avukatı Aydın Kurban ve Ahu Savaşkan aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, “8 yıllık sözleşme süresinin ve yüzde 50 menajerlik payının haksız olduğunu, albüm satışlarında kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını, sözleşmeyi bu nedenle fesih etmek zorunda kaldığını” belirtmişti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Zoom Müzik şirketinin sahibi Engin Akıncı avukatı Binnur Kortun ile katılırken Kalben’i ise avukatı Aydın Kurban temsil etti.

Mahkeme 4 yıldır devam eden davayı bitirerek, Zoom Müzik şirketinin açtığı davayı reddetti. Böylelikle menajerlik şirketleri ve müzik yapımcıları tarafından sanatçılara ağır koşullarda imzalatılan kelepçe olarak tabir edilen sözleşmelerdeki hukuksuzluk mahkemeden geri dönmüş oldu.