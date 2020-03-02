Kalben: Şarkılar eğlence değil, iyileşme yolu

Şarkıcı Kalben, ülke olarak şehitlerimiz adına duyduğumuz yasın bir yansıması olarak müzik ve tiyatro performanslarının iptal edilmesiyle ilgili olarak bir paylaşımda buludu.

İptallerin sadece sanat dallarında yapılmasına tepki gösterenlere, sosyal medya hesabı üzerinden yazdıklarıyla destek veren Kalben, söylenen kimi şarkıların bir eğlence olarak görülmesine karşı çıkarken bunun bir çeşit iyileşme ve yaraları kabullenme yolu olduğunu söyledi.

Kalben, şarkı söylerken çekilmiş karelerini paylaştığı bir iletisine şu satırları yazdı:

“Bu, bana göre eğlence değil, iyileşme, yaraları kabullenme yolu. Sistemin haberlerine duyduğum öfkeden, kırgınlıktan arınma ve evrene ait hissetme yöntemi. Bu sahne, kaldırım, oda bana ve yanımdakilere ev oluyor. Bu şarkıları birlikte söylediğimizde büyü doğuyor. Hissedenlere, kalplilere”