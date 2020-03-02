Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kalben: Şarkılar eğlence değil, iyileşme yolu
Kalben: Şarkılar eğlence değil, iyileşme yolu
Şarkıcı Kalben, ülke olarak şehitlerimiz adına duyduğumuz yasın bir yansıması olarak müzik ve tiyatro performanslarının iptal edilmesiyle ilgili olarak bir paylaşımda buludu.
Magazin 2 Mart 2020 - 11:02

İptallerin sadece sanat dallarında yapılmasına tepki gösterenlere, sosyal medya hesabı üzerinden yazdıklarıyla destek veren Kalben, söylenen kimi şarkıların bir eğlence olarak görülmesine karşı çıkarken bunun bir çeşit iyileşme ve yaraları kabullenme yolu olduğunu söyledi.

Kalben, şarkı söylerken çekilmiş karelerini paylaştığı bir iletisine şu satırları yazdı:

“Bu, bana göre eğlence değil, iyileşme, yaraları kabullenme yolu. Sistemin haberlerine duyduğum öfkeden, kırgınlıktan arınma ve evrene ait hissetme yöntemi. Bu sahne, kaldırım, oda bana ve yanımdakilere ev oluyor. Bu şarkıları birlikte söylediğimizde büyü doğuyor. Hissedenlere, kalplilere”

İLGİLİ HABERKalben yıllar önce tacize uğradığını itiraf etti