Kalben yıllar önce tacize uğradığını itiraf etti

‘Sadece’, ‘Ben her zaman sana aşıktım’, ‘Saçlar’, ‘Haydi söyle’ gibi parçalarıyla müzik piyasasında büyük bir başarı elde eden Kalben, yıllar önce başından geçen bir olayı katıldığı programda itiraf etti.

“TACİZE KARŞI SESİNİZİ ÇIKARIN”

Kalben, İstanbul’dan İzmir’e seyahat ederken mola esnasından tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir gün babam aradı, ‘Annen ölmek üzere' dedi. Hemen iki arkadaşımla İstanbul'dan İzmir'e yola çıktık. Otobüs mola verirken ben uyuyakaldığım için arkadaşlarım orada inmişler. Ardından ben bir elle gözümü açtım. Bayağı arkadan bir el, vücuduma dokunuyor. Tabii o an orada bir şey yapmadım. Arkadaşlarıma bile söyleyemedim. İzmir'e vardıktan 5 saat sonra annemi kaybettik. Üstünden günler geçti ve arkadaşlarıma ancak anlatabildim bu durumu. Bunun için herkese sesleniyorum, böyle bir şey yaşadığınızda hemen bağırın, yardım isteyin. Tacize karşı sesinizi çıkarın. Doğru kurumlara gidin ve utanmayın. Utanması gereken onlar çünkü” dedi.