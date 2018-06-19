Anna, Sultan’ın kalbini çalıyor! Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı birinci bölüm izle

Kalbimin Sultanı’nın yeni bölümünde; Sultan divanda köklü değişiklikler yaparken, Namık Paşa'yı sır katibi yaptığını herkese ilan eder. Yeniçeri Ocağı'nda yapılan bu köklü değişiklikler Halit Efendi ve Esma Sultan'ın hoşuna gitmemektedir. Kalbimin Sultanı dizisinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Ali Ersan Duru ve Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir yer alıyor.
KALBİMİN SULTANI İKİNCİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Anna, çocuklara ders vermeye çalışırken Saliha büyük bir direnç göstermektedir, Anna'nın bu durumu sarayda başarısızlık olarak anılmaya başlamıştır.
Esma tahta çıkma mücadelesinde, Mahmud'u zayıf gösterecek her yola başvurmaktadır. Anna ile Sultan'ın yakınlaşması, Hoşyar'ın tüm oklarını Anna'ya yöneltmesine sebep olur. Hoşyar'ın Anna için bir planı vardır…
KALBİMİN SULTANI BİRİNCİ BÖLÜM İZLE