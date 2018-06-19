Anna, Sultan’ın kalbini çalıyor! Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı birinci bölüm izle

Star TV'de romantik komedi tadında tarihi bir yaz dizisi başladı. Dizinin oyuncuları en az konusu kadar izleyicilerin dikkatini çekti. Bir reklam filmi ile ünlenen Ali Ersan Duru başrolde Sultan Mahmud'u canlandırıyor, ona eşlik eden isim ise Türkiye'de henüz çok yeni olan güzel Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova... Dizinin ilk bölümünde Rus güzel Anna ile Sultan Mahmud'un beklenmedik karşılaşmasını izledik. Dizi severler sonraki maceraları merak ediyor. Kalbimin Sultanı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte ilk bölüm özeti ve izleme linki...