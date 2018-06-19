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Anna, Sultan’ın kalbini çalıyor! Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı birinci bölüm izle
Anna, Sultan’ın kalbini çalıyor! Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı birinci bölüm izle
Star TV'de romantik komedi tadında tarihi bir yaz dizisi başladı. Dizinin oyuncuları en az konusu kadar izleyicilerin dikkatini çekti. Bir reklam filmi ile ünlenen Ali Ersan Duru başrolde Sultan Mahmud'u canlandırıyor, ona eşlik eden isim ise Türkiye'de henüz çok yeni olan güzel Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova... Dizinin ilk bölümünde Rus güzel Anna ile Sultan Mahmud'un beklenmedik karşılaşmasını izledik. Dizi severler sonraki maceraları merak ediyor. Kalbimin Sultanı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte ilk bölüm özeti ve izleme linki...
Magazin 19 Haziran 2018 - 17:29

Kalbimin Sultanı’nın yeni bölümünde; Sultan divanda köklü değişiklikler yaparken, Namık Paşa'yı sır katibi yaptığını herkese ilan eder. Yeniçeri Ocağı'nda yapılan bu köklü değişiklikler Halit Efendi ve Esma Sultan'ın hoşuna gitmemektedir. Kalbimin Sultanı dizisinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Ali Ersan Duru ve Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir yer alıyor.

KALBİMİN SULTANI İKİNCİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Anna, çocuklara ders vermeye çalışırken Saliha büyük bir direnç göstermektedir, Anna'nın bu durumu sarayda başarısızlık olarak anılmaya başlamıştır.

Esma tahta çıkma mücadelesinde, Mahmud'u zayıf gösterecek her yola başvurmaktadır. Anna ile Sultan'ın yakınlaşması, Hoşyar'ın tüm oklarını Anna'ya yöneltmesine sebep olur. Hoşyar'ın Anna için bir planı vardır…

KALBİMİN SULTANI BİRİNCİ BÖLÜM İZLE

Son güncelleme: 19:53 - 19.06.2018
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