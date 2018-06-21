Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kalbimin Sultanı, yaz akşamlarında dizi severlerin ekranlarını neşelendirecek cinsten bir romantik komedi. İzleyicilerin dikkatini çeken isim ise güzel Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova... Güzel oyuncu hem güzelliği hem de Türkçesi ile Türkiye'nin sempatisini kazanacak gibi görünüyor. Öte yandan dizinin reyting macerası ve akıbeti şimdiden merak konusu... Kalbimin Sultanı dizisinden yeni fragman geldi. İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

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Kalbimin Sultanı dizisinin ikinci bölümünde; Anna ile Sultan'ın yakınlaşması, Hoşyar'ın tüm oklarını Anna'ya yöneltmesine sebep olur. Oyuncu kadrosu ile hikayesi izleyicilerin dikkatini çeken dizinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Ali Ersan Duru ve Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir yer alıyor.

KALBİMİN SULTANI 3.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan divan'da köklü değişiklikler yaparken, Namık Paşa'yı sır katibi yaptığını herkese ilan eder. Yeniçeri Ocağı'nda yapılan bu köklü değişiklikler Halit Efendi ve Esma Sultan'ın hoşuna gitmemektedir.

Anna, çocuklara ders vermeye çalışırken Saliha büyük bir direnç göstermektedir, Anna'nın bu durumu sarayda başarısızlık olarak anılmaya başlamıştır.

Esma tahta çıkma mücadelesinde, Mahmud'u zayıf gösterecek her yola başvurmaktadır. Anna ile Sultan'ın yakınlaşması, Hoşyar'ın tüm oklarını Anna'ya yöneltmesine sebep olur. Hoşyar'ın Anna için bir planı vardır…