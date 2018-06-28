Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı son bölüm izle
Kalbimin Sultanı’nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Sultan Mahmud, Anna'yı Saray'dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud'un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna'yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan'ı cezalandırır.
Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir. Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.