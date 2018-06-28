Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı son bölüm izle

Kalbimin Sultanı, yaz mevsimi ekranların en yeni ve en eğlenceli dizilerinden biri. Tarihi dizilere artık alıştık ama izleyiciler bu kez hem tarihi hem aşkı hem de eğlenceyi bir arada buluyor. Kalbimin Sultanı'nın başrollerinde Ali Ersan Duru ve Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir yer alıyor. İşte Kalbimin Sultanı'nın yeni bölüm fragmanı...