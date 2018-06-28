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Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı son bölüm izle
Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı son bölüm izle
Kalbimin Sultanı, yaz mevsimi ekranların en yeni ve en eğlenceli dizilerinden biri. Tarihi dizilere artık alıştık ama izleyiciler bu kez hem tarihi hem aşkı hem de eğlenceyi bir arada buluyor. Kalbimin Sultanı'nın başrollerinde Ali Ersan Duru ve Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir yer alıyor. İşte Kalbimin Sultanı'nın yeni bölüm fragmanı...
Magazin 28 Haziran 2018 - 17:28

Kalbimin Sultanı’nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Sultan Mahmud, Anna'yı Saray'dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud'un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna'yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan'ı cezalandırır.

 

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir. Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM İZLE

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