“Kalbiniz kötüyse güzelliğin önemi yok”

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Tam 15 yıldır kariyerini büyük bir istikrarla zirvede sürdüren bir top model o… Türkiye'nin en çok tanınan ve kazanan mankenlerinden birisi… Üstelik uluslararası kariyere sahip… Yurtdışında onu tam 20 ajans temsil ediyor ve dev global markaların global yüzleri arasında yer alıyor. Dünyanın en iyi 50 top modeli arasında gösterilen, oyunculuk ve şarkıcılık yapmadan zirvede kalmayı başaran Tülin Şahin'le buluştuk. Syoss şampuanlarının marka yüzü olan Şahin'le güzellikten modaya kadar pek çok konuda konuştuk.,

– Önce terör belasını konuşalım mı?

Dediğiniz gibi beladır bu terör. Hem de tüm dünyanın başında olan bir bela. Avrupa ile Asya arasında ışıklı bir köprü olan Türkiye de ne yazık ki terörün hedefi haline geldi. Terör yalnız Türkiye'nin değil içimizdeki hayat ve umut ışıklarını da söndürmemeli. Buna izin vermeyelim. İnadına ışıklarımızı açalım, inadına umutlarımızı yeşertelim. İnatla ve inançla teröre direneceğiz.

– Kadınlar sizi örnek alıyor, göz önünde olmanın, hep güzel ve bakımlı kalabilmenin zor yanlarını anlatır mısınız?

Sağ olsunlar yıllardır beni takip ediyor ve destek oluyorlar. Aramızda samimi bir bağ oluştu. Yeni bir şey keşfettiğimde hemen onlarla paylaşıyorum. Bu yüzden 13 yaşında küçük bir kız kardeşimiz de bana cildiyle ilgili danışabiliyor. Çalışan bir kadın, yoğun ve stresli hayatında saçlarına hangi şampuan iyi gelir diye sorabiliyor.

– Bunlar sizin için zaman kaybı olmuyor mu?

Mesleğim gereği çok pratik biriyim. Çünkü mankenlik size pratik olmayı öğretiyor. Defilelerde hızlı kıyafet değiştirmek zorundayız, çok seyahat ediyoruz. Kendinizi iyi tanıyorsanız, doğru ürünler kullanıyorsanız ayna karşısında saatler harcamazsınız. Doğru ürünleri, formülleri hemen keşfedebiliyorum ve hayatıma onları alınca işim kolaylaşıyor.

– “Çirkin kadın yoktur” derler katılıyor musunuz?

Mesleğim gereği dünyanın en güzel kadınları ile birlikte çalışıyorum. Fakat kusursuz görünen bir kadın olup kötü bir kalbe sahipseniz, güzelliğiniz neye yarar ki? İçten bir gülümseme, yardımsever olmak, dürüst olmak çok önemlidir. Bunlar bir insanı daha güzel yapar.

Saçlarımın gürlüğünü beslenmeme borçluyum

– Kadınlar, kişisel bakım sırlarınızı merak ediyor.

Mesleğim gereği çok ürün keşfediyorum. Herkes kendisine iyi gelen ürünleri keşfedebilir. Düşünün, benim saçlarım günde kaç kez yapılıyor. Saçlarımın gürlüğü, gücü ve sağlıklı oluşunu doğru ürünlerin yanı sıra sağlıklı beslenmeme ve spor yapmama da borçluyum.

– Cildinize nasıl bakıyorsunuz?

Yoğun bir şekilde nemlendirmeye çalışıyorum, çünkü cildimi kurutan ortamlardayım sürekli.

– Çalışan kadınlar, kendilerine yeterli zamanı nasıl ayırabilirler?

Çalışan kadınlar bence gerçek süper kahramanlardır. İş, ev, aile, sosyal hayat, bakım, spor… Kadınların yetişmesi gereken alanlar o kadar çok olmasına rağmen yetişiyoruz da. Hepimize bravo vallahi! Çalışan kadınların zaman ve stres yönetimini çok iyi yapmaları lazım. Karşılarına çıkan engellere daha fazla sorunla değil çözümle gitsinler.

Trend geçici, stil kalıcıdır

– Moda, kadınların olmazsa olmaz tutkusu, ancak moda kurbanı olanlar da var. Bunu önlemenin yolu nedir?

Kusursuz giyinebilmek için bedeninizi, saçlarınızı, yüzünüzün şeklini ve cildinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Amaç, artılarınızı ön plana; eksilerinizi geri plana itmek olmalı. Vücut tipinizi tanımadan, illa her trendi uygulayacağım diye yola çıkıyorsanız ve trend olan her şeyi alıyorsanız, o zaman moda kurbanı olmanız kaçınılmazdır. Kendi stilinizin olması çok önemli. Unutmayın, trendler 3-4 haftalıktır ve geçicidir, fakat stil kalıcıdır.