Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak arasındaki dava sürecinde karar…
Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak arasındaki dava sürecinde karar…
Takipçileriyle paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Youtuber Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.
Magazin 14 Eylül 2018 - 13:30

Bilic’in videosunda kullandığı bu ifadelerin ardından Aşkım Kapışmak, Youtuber Danla Bilic (Neslihan Damla Akdemir) hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca bu videonun internetten kaldırılmasını istemişti. Videonun 3 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Aşkım Kapışmak, dünya çapında konferanslar verdiği kamuoyunda ise kişilik haklarına zarar verdiğini öne sürmüştü. Ancak mahkeme Aşkım Kapışmak'ın ‘kişilik haklarını zedelediği' iddiasıyla açtığı davada suç unsurları oluşmadığını belirterek davayı reddetti.

İLGİLİ HABERDanla Bilic kimdir? Gerçek adı ne? Aslen nereli ve kaç yaşında? Youtube fenomenini tanıyalım...
Son güncelleme: 13:31 - 14.09.2018
Etiketler