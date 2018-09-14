Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak arasındaki dava sürecinde karar…

Takipçileriyle paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Youtuber Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.

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Bilic’in videosunda kullandığı bu ifadelerin ardından Aşkım Kapışmak, Youtuber Danla Bilic (Neslihan Damla Akdemir) hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca bu videonun internetten kaldırılmasını istemişti. Videonun 3 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Aşkım Kapışmak, dünya çapında konferanslar verdiği kamuoyunda ise kişilik haklarına zarar verdiğini öne sürmüştü. Ancak mahkeme Aşkım Kapışmak'ın ‘kişilik haklarını zedelediği' iddiasıyla açtığı davada suç unsurları oluşmadığını belirterek davayı reddetti.