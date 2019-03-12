Kalender Kasabası nerede? Yüzleşme dizisi nerede çekiliyor?

Yüzleşme dizisinin konusu Kalender Kasabası'nda geçiyor. Diziseverler ise hikayenin büyüsüne kapılıp "Kalender Kasabası nerede?" sorusunun yanıtını Google'dan araştırmaya koyuldu. Peki Kalender Kasabası gerçek hayatta nerede? Yüzleşme dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

Yüzleşme dizisi Alanya’da çekiliyor. Kalender Kasabası ise gerçek bir yer değil tamamen kurgu. Dizinin çekimlerinin uzun süre burada devam edeceği belirtiliyor.

Yüzleşme dizisinde hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkar ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

ALANYA NEREDE?

Alanya, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’deki Antalya iline bağlı bir turizm ilçesidir. Şehir merkezine uzaklığı 154 kilometredir. Türkiye’nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 1.598,51 km²’lik bir alana sahiptir ve 2015’te nüfusu 291.643 kişidir.Alanya ilçesi idari olarak Antalya iline bağlıdır, Alanya Belediyesi ve ilçesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına girmiştir. Alanya’ya 45 kilometre mesafede bulunan Alanya Gazipaşa Havalimanı 2012 yılında faaliyete geçmiştir.

Stratejik konumu bakımından Akdeniz’in kıyı kesimlerinde küçük bir yarımada şeklindedir. Kuzeyinde Toros Dağları uzanır. Alanya tarih boyunca, , Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluklar için Akdeniz’de önemli bir kale vazifesi görmüştür. Selçuklu zamanında, I. Alaeddin Keykubad yönetimi altındaki bölge, jeopolitik bir önem kazanmıştır. Şehrin bugünkü sembollerinden Kızıl Kule, tersane ve Alanya Kalesi bu dönemde yapılmıştır.

Bölgede Akdeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Kışın ılık ve yazın sıcak geçer. Turizm açısından Türkiye’de yüzde dokuzluk bir paya sahipken Yabancıların Türkiye’de mülk alımında ise yüzde otuzluk bir paya sahiptir. Turizm, özellikle 1958’lerden sonra gelişmeye başlayarak, ilçedeki en etkin iş kolu haline gelmiş ve bu durum bölgede nüfus artışını meydana getirmiştir. Sıcak iklimi sayesinde birçok sportif faaliyet ve kültürel etkinliğe elverişlidir. İlçenin belediye başkanlığını 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde göreve seçilen Adem Murat Yücel yapmaktadır.