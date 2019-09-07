Kalk Gidelim bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Kalk Gidelim dizisi bu akşam milli maç sebebi ile yayınlanmayacak. TRT 1’de bu akşam Türkiye Andorra milli maçı yayınlanacak. Peki Kalk Gidelim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
KALK GİDELİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kalk Gidelim dizisi bu akşam milli maç sebebiyle yayınlanmayacak. Kalk Gidelim yeni bölüm 14 Eylül Cumartesi günü ekranda olacak.
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Ekranların en organik dizisi #KalkGidelim yeni bölümüyle 14 Eylül Cumartesi @trt1 ekranlarında! #TRT1 #staffilm pic.twitter.com/RoI1NMwqCw
— Kalk Gidelim (@kalkgidelimtv) 4 Eylül 2019