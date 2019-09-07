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Kalk Gidelim bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Kalk Gidelim bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Kalk Gidelim dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında bulunmuyor. Bu sebeple izleyiciler Kalk gidelim neden yok, Kalk Gidelim yeni bölüm ne zaman sorularının yanıtını arıyor. Dizinin resmi sosyal medya hesabından bu soruların yanıtları geldi.
Magazin 7 Eylül 2019 - 15:30

Kalk Gidelim dizisi bu akşam milli maç sebebi ile yayınlanmayacak. TRT 1’de bu akşam Türkiye Andorra milli maçı yayınlanacak. Peki Kalk Gidelim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KALK GİDELİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kalk Gidelim dizisi bu akşam milli maç sebebiyle yayınlanmayacak. Kalk Gidelim yeni bölüm 14 Eylül Cumartesi günü ekranda olacak.

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