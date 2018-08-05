Kamança üstadı, İstanbulluları büyüledi

Kamança üstadı Mark Eliyahu, 'İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri' kapsamında ilk Harbiye konserini önceki akşam verdi . Kendisini dinlemeye gelenlere 150 yıllık kamançası ile Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarını hayranlarıyla buluşturdu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

‘Derin melodilerin adamı’ olarak tanımlanan Mark Eliyahu, kendisini dinlemeye gelenlere “İyi akşamlar İstanbul, bu harika yerde bizimle buluştuğunuz için teşekkür ederiz. Umarım bu akşam hep beraber büyülü bir akşam yaşarız” diye seslendi.

AÇIKHAVA'DA JOURNEY!

Sanatçının en sevilen şarkısı ‘Journey’de ise konser alanı adeta alkış ve ıslığa boğuldu. Piris Eliyahu, Eldad Zitrin ve Rony Iwryn ile büyüleyici bir müzik şölenine imza atan Mark Eliyahu hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.