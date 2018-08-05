Kamança üstadı, İstanbulluları büyüledi
‘Derin melodilerin adamı’ olarak tanımlanan Mark Eliyahu, kendisini dinlemeye gelenlere “İyi akşamlar İstanbul, bu harika yerde bizimle buluştuğunuz için teşekkür ederiz. Umarım bu akşam hep beraber büyülü bir akşam yaşarız” diye seslendi.
AÇIKHAVA'DA JOURNEY!
Sanatçının en sevilen şarkısı ‘Journey’de ise konser alanı adeta alkış ve ıslığa boğuldu. Piris Eliyahu, Eldad Zitrin ve Rony Iwryn ile büyüleyici bir müzik şölenine imza atan Mark Eliyahu hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.