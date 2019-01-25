Kanal D yayın akışı: İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı…

İstanbullu Gelin dizisinin takipçileri merakla İstanbullu Gelin bu akşam var mı sorusuna cevap ararken bu noktada Kanal D yayın akışını da araştırıyor. stanbullu Gelin 69. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün yayınlanan yeni fragmanda; Süreyya , Faruk ile konuşarak annesinin hastalığını kabul etmesine yardım ediyor. İşte merak edilenler…
İSTANBULLU GELİN FRAGMANINDA NELER OLUYOR
Dilara, Süreyya’nın Güneş ve Adem’le olan yalanını yakalıyor. Süreyya’ya çok ağır laflar ediyor. Adem, Güneş ile olan birlikteliğinden aldığı güçle Dilara’ya boşanmaya sıcak baktığını söylüyor. Süreyya gözyaşları içinde kalıyor.
İSTANBULLU GELİN BU AKŞAM VAR MI?
Esma ile Garip’in evliliği Boran erkeklerini evden ayrılmaya yöneltiyor. Süreyya Faruk’u konakta kalmak için ikna etmeye çalışıyor. Esma’nın ne kadar üzüldüğünün de farkında. Süreyya, Esma Sultan ile konuşarak en mağdur kişinin Garip olduğunu ve çocukları ikna edecek kişinin de Garip olduğunu söylüyor. Diğer yandan da konağın kadınları gelin hamamı yapmak istiyor. İstanbullu Gelin bu akşam Kanal D’nin yayın akışında görünüyor…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Hayat Sağlıklı Güzel
08:30 Akasya Durağı
09:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Sakın Gözünü Kırpma
01:45 Sakın Gözünü Kırpma
03:30 Çocuklar Duymasın
05:30 Kavak Yelleri