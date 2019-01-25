Kanal D yayın akışı: İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı…

Kanal D yayın akışı: İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı…

İstanbullu Gelin dizisinin takipçileri merakla İstanbullu Gelin bu akşam var mı sorusuna cevap ararken bu noktada Kanal D yayın akışını da araştırıyor. stanbullu Gelin 69. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün yayınlanan yeni fragmanda; Süreyya , Faruk ile konuşarak annesinin hastalığını kabul etmesine yardım ediyor. İşte merak edilenler...

İstanbullu Gelin dizisinin takipçileri merakla İstanbullu Gelin bu akşam var mı sorusuna cevap ararken bu noktada Kanal D yayın akışını da araştırıyor. stanbullu Gelin 69. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün yayınlanan yeni fragmanda; Süreyya , Faruk ile konuşarak annesinin hastalığını kabul etmesine yardım ediyor. İşte merak edilenler…

İSTANBULLU GELİN FRAGMANINDA NELER OLUYOR

Dilara, Süreyya’nın Güneş ve Adem’le olan yalanını yakalıyor. Süreyya’ya çok ağır laflar ediyor. Adem, Güneş ile olan birlikteliğinden aldığı güçle Dilara’ya boşanmaya sıcak baktığını söylüyor. Süreyya gözyaşları içinde kalıyor.

İSTANBULLU GELİN BU AKŞAM VAR MI?

Esma ile Garip’in evliliği Boran erkeklerini evden ayrılmaya yöneltiyor. Süreyya Faruk’u konakta kalmak için ikna etmeye çalışıyor. Esma’nın ne kadar üzüldüğünün de farkında. Süreyya, Esma Sultan ile konuşarak en mağdur kişinin Garip olduğunu ve çocukları ikna edecek kişinin de Garip olduğunu söylüyor. Diğer yandan da konağın kadınları gelin hamamı yapmak istiyor. İstanbullu Gelin bu akşam Kanal D’nin yayın akışında görünüyor…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Hayat Sağlıklı Güzel

08:30 Akasya Durağı

09:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Sakın Gözünü Kırpma

01:45 Sakın Gözünü Kırpma

03:30 Çocuklar Duymasın

05:30 Kavak Yelleri