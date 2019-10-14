Kanal D yayın akışı: Zalim İstanbul yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D yayın akışı: Zalim İstanbul yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul dizisinin hayranlarına kötü haber! Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında dizinin yayın saatinde Aslı Gibidir dizisi yer alıyor. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey’in yer aldığı Zalim İstanbul’un yeni bölümü bu akşam yok. Dizinin bu akşam Fransa-Türkiye maçı olması nedeniyle yeni bölümünün yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Zalim İstanbul’un yeni bölümünün gelecek hafta Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

ZALİM İSTANBUL 15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanında; Ceren’in Nedim’e yaptıkları ortaya çıkıyor! Ceren’in Nedim’e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren’i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren’in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren’e ne olacak?

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi 20.00’da Kanal D’de!