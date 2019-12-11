Kanal D’nin iddialı yapımı ikinci bölümünden sonra yayından kaldırıldı!

Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri'nin takım kaptanlığını üstlendiği ve Batuhan Piatti'nin restoran sahibi olduğu Chef's Arena adlı yemek yarışması, ikinci bölümün ardından yayından kaldırıldı. Her hafta birinci olan takım 10.000 TL ödül alıyordu.

REYTİNGLERDE BEKLENENİ VEREMEDİ

Cumartesi günleri yayınlanan program, Kanal D internet sitesinden ve yayın akışından tamamen çıkarıldı. İlk bölümünde Total’de 48., AB’de ise 41. olan program ikinci bölümünde ise reyting listesine 50. sıradan girmişti.