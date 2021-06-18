‘Kanalında olmaktan utanıyorum’ demişti… Erkan Petekkaya ‘Kırmızı Oda’ya veda etti

TV8’de yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesine tepki göstermişti. Ilıcalı’yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımını kısa sürede silen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak “Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın” ifadelerini kullanıp geri adım atmıştı.

“ACUN’DAN DEĞİL, İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM”

Daha sonra TV100’e açıklamalarda bulunan Petekkaya, “Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun’dan değil ama insanlardan özür dilerim” sözlerini kullanmıştı.

“TEŞEKKÜR EDERİM”

‘Kırmızı Oda’ dizisinde ‘Sadi’ rolünü canlandıran Petekkaya, diziye veda etti. Dizinin yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, Instagram hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurdu.

Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, “Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte” ifadelerini kullandı.