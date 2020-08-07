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Kanlı Elmas konusu ve oyuncuları… Kanlı Elmas’da kimler oynuyor?
Kanlı Elmas konusu ve oyuncuları… Kanlı Elmas’da kimler oynuyor?
Kanlı Elmas konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 2007 yılında vizyona giren ve o dönemde büyük ilgi toplayan film, macera, dram ve gerilim alanında sevilen yapımlardan. İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
Magazin 7 Ağustos 2020 - 15:25

Kanlı Elmas’ın yönetmenliğini Edward Zwick yapıyor. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla dikkatleri üzerine toplayan filmin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

KANLI ELMAS KONUSU

Hayat bazen, değerli bir tek şey uğrunda bambaşka insanların kaderlerini umulmadık bir biçimde kesiştirebiliyor. Bambaşka hayatlardan gelen, vaktiyle orduda görev yapmış Danny Archer ile uzun zaman önce ait olduğu yerden kopartılarak elmas madenlerinde işe koyulmuş Solomon Vandy. Herkesin gözdesi, büyüleyici bir elmasın varlığı nedeni ile yolları kesişir. Her ikisi de elmasın peşi sıra gazeteci Maddy Bowen ile beraber yola çıktıklarında hayatlarına dair değerli birer fırsatı da yakalamışlardır. Solomon ait olduğu yere, ailesine kavuşabilme ihtimali ile Danny ise yeni bir hayata başlamanın umudu ile aydınlanırlar.

KANLI ELMAS OYUNCULARI

Leonardo DiCaprio
Rolü : Danny Archer

Djimon Hounsou
Rolü : Solomon Vandy

Jennifer Connelly
Rolü : Maddy Bowen

Caruso Kuypers
Rolü : Dia Vandy

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