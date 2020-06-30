Kanlı Nigar konusu ve oyuncuları… Kanlı Nigar ne zaman çekildi?

Kanlı Nigar konusu ve oyuncuları… Kanlı Nigar ne zaman çekildi?

Kanlı Nigar, Memduh Ün'ün unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Komedi türündeki Yeşilçam eseri Kanlı Nigar'ın konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. 1981 yılında çekilmiş olmasına rağmen izleyici tarafından ilgi görmeye devam ediyor...

Kanlı Nigar filminin çekilmesinin üzerinden 40 yıla yakın zaman geçmiş olmasına rağmen film ilgi görmeye devam ediyor. Kanlı Nigar’ın konusu ve oyuncu kadrosu haberimizin devamında…

KANLI NİGAR KONUSU

Osmanlı Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihanyandı Kanlı Nigar , uzun zaman önce kötü yola düşürülmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir.

KANLI NİGAR OYUNCULARI

Yaşar Güner,

Necla Soylu,

Merih Fırat,

Pembe Mutlu,

Bahar Öztan,

Sümer Tilmaç,

Dinçer Çekmez,

Fatma Girik,

Kemal Sunal,

Nezihe Güler