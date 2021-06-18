Kanser tedavisi gören Canan Ergüder’den yeni fotoğraf

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikâh masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, hastalıkla mücadele etmeye devam ediyor.

Tedavi süreci başarıyla devam eden oyuncu, son durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Ergüder son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu paylaşımına “Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü” notunu düştü.

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