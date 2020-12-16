Kanser tedavisi gören Jeff Bridges’in son hali

Oscar’lı oyuncu Jeff Bridges, kanserle mücadele ettiği bugünlerde hayranlarını kendisinden habersiz bırakmıyor. Ekim ayında lenfoma teşhisi konulduğunu açıklayan 71 yaşındaki aktör, önceki gün Instagram hesabından son halini paylaştı.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Saçları kazınmış ve sakalları kesilmiş halde objektife gülümsediği görülen Bridges, son durumunu da açıkladı. Ünlü oyuncu, “İyi hissediyorum. Saçlarımı kazıttım. Monty adında bir köpeğim var. Doğum günümü kutladım, 71 yaşındayım” notunu yazdı.

19 Ekim’de hastalığını açıklayan ünlü oyuncu, 29 Ekim’de de hastane kıyafetleriyle, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

“ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

‘Big Lebowski’ filminin yıldızı olarak hafızalara kazınan oyuncu, hastalığını sosyal medyadan duyururken, “Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum” mesajını paylaşmıştı. Tedaviye başladığını duyuran Bridges, iyileşme haberini de sosyal medyadan açıklayacağını söylemişti.