Kansere yakalanan Billur Kalkavan’dan ‘aramayın’ ricası

Yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini bozdu. Kalkavan, "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Billur Kalkavan’ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Üzücü haber yönetmen Hamdi Alkan’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, “Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur. Daima yanındayım” sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

“BENİ BU KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLMİYORDUM”

Kalkavan, sevenlerinden gelen “Geçmiş olsun” mesajlarının ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, ‘Paylaşabilir miyim?’ diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın.”