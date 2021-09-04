Kanseri yenen Boğaç Aksoy’dan annesine duygusal mesaj

Lenf kanserini (Lenfoma) yenen oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesine "Sen olmasan başaramazdım" sözleriyle teşekkür etti.

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Arka Sokaklar dizisinde ‘Volkan Komiser’ karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenf kanserine (Lenfoma) karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.

“SEN OLMASAN BAŞARAMAZDIM”

Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu “Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem” notunu düştü.

32 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini ise Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde tamamladı.

Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.