Kanserle mücadele eden Ayçin Tuyun ameliyat oldu
Meme kanseriyle mücadele eden Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçen oyuncu, "Pes etmek yok" dedi.
‘Beyaz Gelincik’, ‘Dedemin Dolabı’, ‘Alem-i Cin’ ve Bozkır gibi yapımlarda yer alan Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.
Geçen gün ameliyat olan oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
“PES ETMEK YOK”
Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan Ayçin Tuyun, “Gayet iyiyim, çok şükür ameliyatım güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum. Sevgiyle kalın, pes etmek yok” dedi.
Ayçin Tuyun, aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıp kızıl renkte peruk kullanmaya başlamıştı.