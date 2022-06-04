Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan: Her gün daha iyiye gidiyorum

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, 3. kemoterapiden sonra yaşadıklarını anlattı. Sosyal medya hesabından hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan Kalkavan, "Sıkıntı yaşamadım, bulantım da yok. Hafif halsizlik var o kadar. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde" dedi.

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Yönetmen Hamdi Alkan’ın geçen haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Billur Kalkavan’ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Kemoterapi görmeye başladığı için saçlarını kazıtan oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

“AZ DA OLSA KİLO ALDIM”

Hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayan Kalkavan, 3. kemoterapi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Hastanede kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemoterapiden sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi valla.

* Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiç bir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış.

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