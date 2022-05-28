Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan ‘Korsan’ı kaybetti

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan'a bu savaşında yoldaşlık eden kedisi Korsan öldü. Kalkavan sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kedisine veda etti.

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Billur Kalkavan, Instagram hesabından kedisi ‘Korsan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kalkavan “18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan ‘Korsan'ımı 2 gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, ‘Korsan'ın sağlığı tam 1,5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan 6 kedimiz ve kendi adımıza ‘Korsan'ı hep minnetle anacağız. Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. ‘Korsan’ sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim, o kadar…” ifadelerini kullandı.



“GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK”

59 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu yönetmen Hamdi Alkan duyurmuştu. Alkan, “Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım” sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.