Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy tedavi sürecini anlattı

Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden ‘Arka Sokaklar’ın genç oyuncularından Boğaç Aksoy, geçen ay Instagram hesabından lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Tedavi görmeye başlayan 32 yaşındaki oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

“ESKİDEN DAHA TAKINTILIYDIM”

Aksoy, “Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?” sorusuna, “Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım. Artık çözemeyeceğim sorunlar üzerine çok durmuyorum, hayatı akışına bırakıyorum” yanıtını verdi.

Oyuncuya gelen diğer sorular ve cevaplar söyle…

Oyunculuk serüvenin devam edecek mi?

“Şaka mısın, tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah.”

“SETLERE DÖNECEĞİM”

Tedavi ne kadar sürecek?

“Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah’ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim.”

Kendini nasıl hissediyorsun?

“Dostlarım sizlerin sevgisi sayesinde, duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor.”

“HAYALLERİM VAR”

Ümitsizliğe kapıldın mı?

“Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım, hastalığı araştırmadım bile. Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum.”

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