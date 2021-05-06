Kanserle mücadele eden Canan Ergüder: Saçsız halime alıştım

‘Menajerimi Ara’ dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçen ay meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Tedavi olmak için diziden ayrılan evli ve bir çocuk annesi Ergüder, hastane odasından ilk paylaşımını da yaptı.

“DAHA VAR AMA, İYİYİM”

Tedavi gördüğü için saçları dökülen Canan Ergüder, paylaşımına “Soranınız çok. Küçük bir updat (güncelleme) vereyim dedim. 3. kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler” notunu düştü.

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