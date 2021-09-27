Kanserle mücadele eden Canan Ergüder’den yeni fotoğraf

Oyuncu Canan Ergüder'e beş ay önce meme kanseri teşhisi konulmuştu. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi görmeye başlayan Ergüder, son halini takipçileriyle paylaştı.

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2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikâh masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, hastalıkla mücadele etmeye devam ediyor.

Tedavi süreci başarıyla devam eden oyuncu, son durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Ergüder son olarak eşi Kenan Ece ile fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Oyuncu paylaşımına “Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel” notunu düştü.

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