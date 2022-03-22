Kanserle mücadele eden Fulden Uras coronaya yakalandı

Meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, corona virüsüne yakalandı. Haberi Instagram hesabından duyuran Uras, aile üyelerinin de corona testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

“KAZASIZ BELASIZ ATLATIRIZ UMARIM”

53 yaşındaki şarkıcı “Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah’tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız.” ifadelerini kullandı.

Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, geçen ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Uras, “Bitmeyen çilem… 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat… Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar ” demişti.