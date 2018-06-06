Kansersiz Yaşam Derneği’nden anlamlı gece

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Düzenlenen yemekte; iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Geceye; Alize Tansever, Barış Kılıç, Begüm Özer, Birsen Acar, Hande Acar, Buket Taşdelen, Burcu Erçil, Enis & Nergis Pekuysal, Ertem & Gülşen Şener, Fulya Gündoğdu, Gökçe Çil, Hayati & Figen Babaoğlu, Melda Aksu, Melis Özer, Melis&Burak Hatipoğlu, Ahmet Koraltürk, Öznur Yakın, Reşat Cevahir, Seda Cevahir, Serap Sarı, Tuğçe Postaoğlu ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katıldı.







CECELİ’DEN İLAHİLER…

Derneğin 8.yılında 415 bin ihtiyaç sahibine ulaştıklarını belirten Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hemotoloji bölümü olmak üzere Adana Balcalı Üniversitesi ve son olarak İstanbul’un en büyük Çocuk Onkoloji ve Hemotoloji servisini hayata geçirdiklerini gecede yaptığı konuşmada dile getirdi.

İftar davetine katılan konuklara özel teşekkürlerini ileten Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Ceceli ise davette grup Ahilla ile birlikte ilahiler okudu. Kansersiz Yaşam Derneği, iftar yemeğine katılan hasta yakınlarına moral vermek adına tatil hediye etti.