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Kanye ve Kim Dominik’e gitti: Evliliği kurtarmaya çalışıyorlar
Kanye ve Kim Dominik’e gitti: Evliliği kurtarmaya çalışıyorlar
ABD'de Başkanlık yarışına girmesiyle Kardashian ailesiyle arası açılan Kanye West, eşi Kim Kardashian'la arasını düzeltmek için birlikte Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.
Sozcu.com.tr
Magazin 7 Ağustos 2020 - 10:13

ABD’li ünlü rapçi Kanye West, ülkesinde Kasım ayında düzenlenecek Başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklamasının ardından ortalığı birbirine kattı.

Geçtiğimiz günlerde ilk mitingini düzenleyen West, buradaki açıklamaları ve tavrıyla Kardashian ailesini kızdırmış, hayranlarını ise endişelendirmişti.

Kanye West ilk mitinginde gözyaşlarına boğulmuştu.

Mitingde eşi Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner’la ilgili sert ifadeler kullanan West, kendisini kilit altında tutmak istediklerini söyleyip boşanmak istediğini öne sürmüştü.

Kanye West ve Kim Kardashian.

West’in bipolar bozukluğu olduğunu söyleyen Kim Kardashian ise herkesten anlayış beklediğini vurgulamıştı. Evlilikleri sallantıda olan çiftle ilgili çarpıcı bir haber geldi.

People’a konuşan çifte yakın kaynaklar, West ve Kardashian’ın birlikte Dominik Cumhuriyeti’ne gittiğini iddia etti. Habere göre çift evliliklerini kurtarmak için tüm dikkatlerini ilişkilerinin üzerine vermiş durumda.