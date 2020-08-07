Kanye ve Kim Dominik’e gitti: Evliliği kurtarmaya çalışıyorlar

Kanye ve Kim Dominik’e gitti: Evliliği kurtarmaya çalışıyorlar

ABD'de Başkanlık yarışına girmesiyle Kardashian ailesiyle arası açılan Kanye West, eşi Kim Kardashian'la arasını düzeltmek için birlikte Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

ABD’li ünlü rapçi Kanye West, ülkesinde Kasım ayında düzenlenecek Başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklamasının ardından ortalığı birbirine kattı.

Geçtiğimiz günlerde ilk mitingini düzenleyen West, buradaki açıklamaları ve tavrıyla Kardashian ailesini kızdırmış, hayranlarını ise endişelendirmişti.

Mitingde eşi Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner’la ilgili sert ifadeler kullanan West, kendisini kilit altında tutmak istediklerini söyleyip boşanmak istediğini öne sürmüştü.

West’in bipolar bozukluğu olduğunu söyleyen Kim Kardashian ise herkesten anlayış beklediğini vurgulamıştı. Evlilikleri sallantıda olan çiftle ilgili çarpıcı bir haber geldi.

People’a konuşan çifte yakın kaynaklar, West ve Kardashian’ın birlikte Dominik Cumhuriyeti’ne gittiğini iddia etti. Habere göre çift evliliklerini kurtarmak için tüm dikkatlerini ilişkilerinin üzerine vermiş durumda.