Kanye West, 2024’te başkanlık yarışına girecek

Ünlü rap yıldızı Kanye West, katıldığı bir festivalde 2024 yılında ABD'de başkanlık yarışına katılacağını açıkladı. 2024 yılındaki seçimlerde kazanırsa işsiz sayısını azaltacağını da dile getirdi.

Kim Kardashian’ın ünlü rapçi eşi Kanye West, New York’ta katıldığı bir festivalde 2024 yılında başkanlığa aday olmak istediğini söyledi. Konuyu dile getirdiğinde festivalde bulunan izleyicilerin gülerek konuşmasını yarıda kesmelerinin üzerine tepki gösteren West, bu konuda son derece ciddi olduğunu “Neye gülüyorsunuz?” sorusuyla dile getirdi.

Kanye West, “2024 yılında başkanlığa adaylığımı koyduğumda işsizliği bitirmek adına pek çok iş kolu yaratacağım” şeklinde vaat verdi. Grammy ödüllü rapçi, “Haber başlıklarında ‘Kanye delirmiş’ yazısını göreceksiniz. Üç Afro Amerikan’dan biri hapiste, ünlüler hapiste çünkü hiçbir şey söyleyemiyorlar. Hiçbir fikirleri yok, onlar çok korkak!” dedi.

Kanye’nin bu açıklamasından sonra sosyal medya kullanıcıları Kim Kardashian’ın first lady olacağı bir Amerika düşünmeye başladılar. Bir kullanıcı, “Bence başkanlık konusunda Rihanna daha donanımlı. En azından ülke için çok şey yaptı” dedi.

DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen yıl Donald Trump’ın sloganı “Make America Great Again” yazılı şapkayı giyerek Başkan Trump’ı oval ofiste ziyaret eden West’e tepkiler çığ gibi büyümüştü. Trump’ın faşist tutumu nedeniyle siyahi bir şarkıcının başkanı ziyaret etmesi hayranlarını ikiye bölmüştü.

Kanye West’in son albümü “Jesus is King” Billboard listelerinde bir numaraya yükseldi. Albümdeki her şarkı da yine Billboard’ın Hot 100 listesine giriş yaptı.