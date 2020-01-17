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Kanye West arabasını durdurup evsiz bir adama yardımda bulundu
Kanye West arabasını durdurup evsiz bir adama yardımda bulundu
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, ofisine doğru gittiği sırada yol üzerinde evsiiz bir emekli askeri gördü. West, arabayı durdurup evsiz adama koruması aracılığıyla bir miktar nakit para gönderdi.
Magazin 17 Ocak 2020 - 13:54

ABD’nin Calabasas şehrinde 150 bin sterlinlik Lamborghini marka arabasıyla ofise giderken yolda “Emekli asker herhangi bir şey yardımcı olur” yazılı bir pankart taşıyan evsiz bir adamı gören Kanye West, arabayı durdurup koruması vasıtasıyla adama para verdi.

Fotoğraf: BACKGRID USA

Siyah bir tişört ve pantolon giyen West, evsiz adamla konuşmayı tercih etmedi. West’in kaç para verdiği ise bilinmiyor.

Ünlü isim geçen ay, içindeki dini inancın kendisini daha iyi bir insan olmaya ittiğini itiraf etmişti. Hatta Joel Osteen isimli bir papazla inancıyla ilgili bir konuşmasında, “Tanrı beni uzun zamandır çağırıyor biliyorum ama şeytan uzun zamandır dikkatimi dağıtıyordu” demişti.

Fotoğraf: BACKGRID USA

West bu nedenle ismini bir seneliğine “Christian Genius Billionaire Kanye West” (Hristiyan Dahi Milyarder Kanye West) olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı.

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