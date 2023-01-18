Kanye West, avukatlarından kaçmak için telefon numarasını değiştirdi

Mahkeme kayıtlarına göre; Kanye West'in eski avukatları ünlü rapçiye bir türlü ulaşamıyor. Avukatlar, West'in telefon numarasını değiştirdiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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İsmini Ye olarak değiştiren ünlü rapçi Kanye West, avukatlarıyla sorun yaşıyor. West, avukatlarıyla iletişim kurmak için kullandığı telefon numarasını değiştirdi. Şimdi de avukatlar West’e ulaşmak için bir yargıca Los Angeles merkezli gazetelerde gizli ilanlar yayınlayıp yayınlayamayacaklarını soruyorlar.

Ye, son albümünden bir şarkıyı çalmakla suçlanarak dava edilmişti. West, davayı kaybetme durumuyla karşı karşıya ancak avukatları ona ulaşmakta güçlük çekiyor.

ARTIK AVUKATI OLMAK İSTEMİYORLAR

Ye’nin Greenberg Traurig’teki eski avukatları, cuma günü mahkemede içinde bulundukları durumu açıkladılar. Greenberg Traurig’in avukatları dosyada, Ye ile doğrudan iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak Ye’nin daha önce onunla iletişim kurmak için kullandıkları telefon numarasını devre dışı bıraktığı için başarısız olduklarını söylediler.

Avukatlar, West’in geçen yıl yaptığı bir dizi Yahudi karşıtı söylemin ardından Ye’yi bıraktı. 2 Kasım’da, ünlü rapçiyi temsil ettikleri birçok davada yargıçlara geri çekilip çekilemeyeceklerini sordular. Firmanın bir temsilcisi, antisemitizmi ve inandığımız ve yaşadığımız temel değerlere aykırı olan tüm nefret söylemlerini veya bağnazlığı kınadıklarını söyledi.

ÇALINTI ŞARKI DAVASI

Zamanlama Ye için oldukça kötü. Çünkü Ultra International Music Publishing şirketi, Ye’nin eski karısı Kim Kardashian hakkında olduğunu ileri sürdüğü “Flowers” adlı şarkının 1986 Marshall Jefferson şarkısı “Move Your Body”den çalındığını iddia ediyor.

Yargıç, Greenberg Traurig’deki avukatların davadan çıkmasına izin verdi. Ancak, Ye’ye ya yeni avukatlar bulması ya da davada kendisini temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Greenberg Traurig’deki avukatlar haftalarca Ye ile iletişime geçmeye çalıştılar. Avukatlar, mahkeme dosyalarında, West’in telefonuna cevap vermeyi bıraktığını ve artık daha önce onunla ilişkilendirilen adreslerde ikamet etmediğini söylediler. Mesaj ile durumu bildirip bildiremeyeceklerini sorduklarında da yargıçtan ret cevabı aldılar.

GAZETEYE İLAN VERMEK İSTEDİLER

Avukatlar şimdi de yargıcın emrini iki Los Angeles gazetesinde yayınlamayı talep ediyor.

Ye ile temasa geçmekte sorun yaşayanlar sadece Greenberg Traurig’deki avukatlar değil. Los Angeles’taki bir California eyalet mahkemesinde görülen ayrı bir davada, Thomas St. John isimli firmanın avukatları, ödenmemiş faturalarla ilgili bir dava için haftalardır West’in izini sürdüklerini söylüyor.

Artık Greenberg Traurig’deki avukatlar, Thomas St. John’un avukatlarıyla ortak durumları hakkında konuşmaya başladı.

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