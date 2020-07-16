Kanye West başkanlık yarışından çekildi

Kanye West'in kampanya ekibinden bir üye, ünlü rapçinin ABD Başkan adayı olarak yarışacağını açıklamasından 2 hafta sonra çekilme kararı aldığını açıkladı. Böylece West'in başkan adaylığı macerası 11 gün sürmüş oldu.

Kanye West, ABD’deki 2020 Başkanlık yarışından çekilme kararı aldı. The Intelligencer’a konuşan West’in danışmanı Steve Kramer, “O yarıştan çekildi” dedi. Kramer, kritik olan iki eyalette West’in oylamaya girebilmesi için imza toplamakla görevliydi.

Şarkıcılığının yanı sıra Kim Kardashian’ın eşi olarak sık sık magazin gündeminde yer alan 43 yaşındaki West, 4 Temmuz’da ABD Başkanlığına aday olduğunu Twitter hesabından duyurmuştu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın da desteğini alan West’in adaylık macerası 11 gün sürmüş oldu. West’in adaylıktan çekilmesiyle birlikte, kampanyaları için çalışan yaklaşık 180 kişi de işsiz kaldı.

Daha önce Donald Trump’ı desteklediğini duyuran ve onu Beyaz Saray’da ziyaret eden West, kısa bir süre önce de artık Trump’a oy vermeyeceğini açıklamıştı.