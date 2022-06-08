Kanye West çocuklarının “yeni cici baba”yla vakit geçirmesinden rahatsız

Ünlü rapçi Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'ın şimdiki erkek arkadaşı Pete Davidson'ın çocuklarıyla yakınlaşmasını kabul etmekte zorlandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşadığı bipolar bozukluk hastalığıyla, adını Ye olarak değiştirmesiyle ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kanye West, Kim Kardashian ile boşandıktan sonra da eski eşinden vazgeçememişti.

45 yaşındaki ABD’li rapçi, 4 çocuğunun annesi Kardashian’ın yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson’ı da uzun süre kabul edememişti.

Şimdi Hollywood Life’ın haberine göre ise, West, “yeni erkek arkadaş” Pete Davidson’ın çocuklarla yakınlaşmasını görmekten memnun değil.

“HER ŞEYİN FARKLI OLMASINI DİLİYOR”

Ünlü isme yakın bir kaynak, “Pete ve çocukların bu kadar hızlı yakınlaşması Kanye için çok rahatsız edici. Gittiği her yerde onların fotoğraflarını, bir arada olduklarını görmek gerçekten zor ve o sadece her şeyin farklı olmasını diliyor.”

“Kanye, bunu düzeltemeyeceğini ve ailesini tekrar bir araya getiremeyeceğini kabul etmekte hala zorlanıyor. Kalbi kırık ve süreci durdurmak için elinden geleni yapıyor. Kim’in Pete ile devam ettiğini görmek onun için acı verici ve Pete’in tüm bu zamanı çocuklarıyla geçirdiğini görmek bu acıyı daha da büyüttü” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Pete Davidson, West-Kardashian çiftinin 6 yaşındaki oğulları Saint West ile vakit geçirip eğlenirken görüldü.

Başka bir kaynak da, “Davidson yetişkin olmasına rağmen, Saint’e bir baba figüründen çok bir ağabey gibi görünüyordu. Koca bir çocuk gibi davranıyordu ve ikisi de gerçekten mutlu görünüyorlardı” dedi.

İlginizi Çekebilir Kanye West, seçimlerde Kim Kardashian'ın desteğini bekliyor

İlginizi Çekebilir Kanye West'ten sonra The Weeknd de değiştirebilir