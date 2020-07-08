Kanye West, corona virüsü aşısının insanların cennete gitmesini engelleyeceğine inanıyor

Ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığına aday olacağını açıkladıktan sonra şimdi de yeni açıklamasıyla gündemde. West, corona virüsü aşısını yaptıran insanların cennete giremeyeceğine inandığını belirtince, bu sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kim Kardashian’ın rapçi eşi Kanye West, yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. En son ABD Başkanlığına aday olacağını açıklayan West, şimdi de corona virüsüne karşı geliştirilen aşıları eleştirdi.

Forbes dergisine röportaj veren ünlü isim, “Çocuklarımız aşılanarak paralize ediliyor. Covid-19’u aşıyla yok edeceğiz dediklerinde buna şüpheyle yaklaşıyorum. Bu aşı canavarın bir damgası olacak” dedi. 42 yaşındaki West, şubat ayında corona virüsüne yakalandığını ve virüsün yatakta titremesine yol açtığını açıklamıştı.

Covid-19 aşısı ile insanlara çip takılacağına inanan West, “Cennete gitmemize engel olacak her şeyi yapıyorlar. İnsanların içinde şeytanın olduğunu söylediğim için üzgünüm ama üzücü olan şey birçoğumuzun cennete gidemeyeceği” şeklinde konuştu.

Kendisine yöneltilen tedavi sorusuna ise West, “Bu tamamen Tanrı ile ilgili. Tanrı’yı kızdıracak şeyler yapmayı bırakmalıyız” şeklinde konuştu.