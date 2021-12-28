Kanye West, Kardashian’ın evinin hemen karşısında 4,5 milyon dolara ev aldı

Kanye West, Kim Kardashian ile beraber yaşadığı evden ayrıldıktan iki ay sonra caddenin hemen karşısında tek katlı bir ev satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Kanye West ve Kim Kardashian, West’in söylediğine göre henüz resmi olarak boşanmasalar da artık ayrı hayatlar yaşamaya başladılar. Kardashian ayrılıktan sonra bir süre sessizliğini korusa da ve West’in yeni albümü Donda’nın tanıtım konserine gitse de nihayet yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü komedyen Pete Davidson ile beraber olan Kardashian’ın hayatındaki bu gelişmeler West’in pek de hoşuna gitmedi.

Ünlü rapçi, önce ilişkiyi reklam olarak yorumlamış ardından da işlerin ciddiyetini anlayıp Kardashian’ın dönmesi için konuşmalar yapmıştı. Son olarak West parayı gözden çıkardı ve Kardashian’ın evinin karşısında ev satın aldı.

Üstelik West beş yatak odalı, dört banyolu evi o kadar çok istedi ki, satıcının istediği fiyatın üzerinde; 4,5 milyon dolarlık bir ödeme yaptı. Oysa Hidden Hills’teki ev, 67 yıl sonra 1 Aralık’ta 4.079 milyon dolara piyasaya çıkmıştı.

West’e yakın bir kaynağın ifadelerine göre; ünlü rapçi, Kardashian’ı geri kazanmaya çalışsa da bu taşınmanın asıl nedeni; çocuklar: “Bu sadece basit bir lojistik, böylece çocuklarına yakın.” West’in yeni evi geniş bir alana yayılırken, bulunduğu arazi üzerinde bir binicilik çiftliği de yer alıyor.

Evin özellikleri arasında şömine ve havuz da bulunuyor. Ev ayrıca, bir misafir ünitesine sahip iki arabalık müstakil bir garajla birlikte geliyor. Son derece bakımlı olan ev, 1955’te inşa edilmiş ve senelerdir de aynı kişilere aitti.

West, eylül ayında da 57.3 milyon dolarlık devasa bir Malibu evi satın almıştı.

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