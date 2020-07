Kanye West kimdir? Başkan adaylığı konuşulan Kanye West kaç yaşındadır?

Sosyal medya, Kanye West'in yaptığı başkanlık açıklamasını konuşuyor. ABD'de başkanlık yarışı kızışırken, ünlü rapçi Kanye West de aday olacağını açıkladı. Kanye West'in, bağımsız olarak aday olabileceği birçok eyalet bulunuyor. İşte çok merak edilen ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Kanye West'in hayatı ve başarıları…

KANYE WEST KİMDİR?

Kanye Omari West 8 Haziran 1977 doğumlu Amerikalı rapçi, şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör, girişimci ve moda tasarımcısı. The College Dropout adlı ilk albümü 2004’te piyasaya çıkmıştır, Late Registration 2005’te, ve üçüncü albümü, Graduation, 2007’de piyasaya çıkmıştır. İlk üç albümü sanatçıya birçok ödül (dokuz tane Grammy Ödülü dahil), olumlu eleştiriler ve ticari başarılar getirdi. Müzik hayatına yapımcı olarak başlayan Kanye West, kısa sürede rap şarkıcılığında yükselmeye başladı.

2002-2004

West, 2002 yılında albüm anlaşması yaptıktan hemen sonra son derece ciddi bir trafik kazası geçirdi ve bu kaza sonucu çenesi parçalandı. Fakat West, verdiği sözü tutarak henüz daha tam iyileşmemişken hit şarkısı “Through the Wire”ı kaydetti. Kısa sürede kendisini toparladı ve 2004 yılında ilk albümü olan The College Dropout’u yayınladı. Bunun arkasından ön plana çıkan “Slow Jamz” single’ının yapımında Twista ve Jamie Foxx yardım etti.

2005-2006

2005’te düzenlenen Grammy Ödül Töreni’nde 10 tane ödüle aday gösterildi. The College Dropout, En İyi Rap Albümü ödülünü alırken, “Jesus Walks”, En İyi Rap Şarkısı ödülünü West'e getirdi. Bunun dışında Alicia Keys'in seslendirdiği “You Don't Know My Name” parçasıyla En İyi R&B Şarkısı ödülünü sanatçıyla paylaştı. 2005’te ikinci albümü olan Late Registration’ı yayımladı. Albüm listelerde 1 numaraya çıkarak büyük başarılara imza attı. 2006’da Yılın Albümü Grammy Ödülü’nü alırken, 2006 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Hip-Hop Şarkıcısı ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl canlı albüm Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios yayımlandı.

2007

2007 senesinde Graduation adlı 3. stüdyo albümünü piyasaya süren Kanye West, albüm yayınlanmadan önce “Chicago” adlı single'ı hayranlarına iletti. Albümün prodüksiyonunda Timbaland, DJ Toomp, Dwele, Jon Brion ve Mike Dean gibi isimlerle çalışan West, albümle birçok müzik eleştirmeninden tam puan aldı. Albümden ilk single'ı “Can't Tell Me Nothing” adlı parçasına seçen sanatçı, 2. single “Stronger” ile Amerika listelerinde 2, İngiltere listelerinde ise zirveye yerleşmeyi başardı. Parçaya çekilen video kliple de büyük beğeni toplayan başarılı müzisyen, albümden 3. single için T-Pain ile olan ortak çalışması “Good Life”ı seçti.

26 Ağustos 2007’de HBO’nun Entourage dizisinde görünen Kanye West, “Good Life” single’ını ilk defa bu dizide ilk versiyonuyla duyurdu. Aynı sene, MTV Video Müzik Ödülleri Töreni’ne 5 dalda aday olmasına rağmen törenden eli boş döndü. Ödül töreninin açılışının kendisine söz verilmesine rağmen son anda Britney Spears’la anlaşan ve kendisini hiçbir dalda ödüle layık görmeyen MTV yönetimine adeta ateş püskürdüğü gizli kamerayla çekilmiş sahne arkası videosu ise büyük bir olay oldu. 2007 Grammy Ödülleri’ne 8 kategoride aday olan sanatçı, bu sefer bunlardan ikisini evine götürmeyi başardı. Kanye West’in hem annesi hem de menajeri Dr. Donda West, geçirdiği estetik operasyonların oluşturduğu komplikasyonlar sonucu 10 Kasım 2007’de Los Angeles’ta kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Dr. Donda West’in ölümü, sadece Kanye West’i değil; birçok kişiyi üzdü. Bunlardan birisi de Jay-Z idi. 11 Kasım’da New York’ta verdiği bir konserde Jay-Z, konuyla ilgili duyarlılığını gösterdi ve izleyicilere şunları söyledi: “Hadi bir dakikalığına biraz ciddileşelim. Bu konserimi annesini kaybeden Kanye West’e adıyorum. Seninleyiz Kanye, güçlü kal!”. Kanye West, olaydan birkaç hafta sonra Paris’te verdiği konserde ‘Hey Mama’ adlı şarkısından önce “Bu şarkıyı anneme armağan ediyorum.” dedi; fakat şarkıya bir türlü başlayamadı. Sahnede gözyaşlarına boğulan Kanye West’in en büyük tesellisi ise, kendisini izlemeye gelen hayranları idi. Grammy Ödül töreninde yeni düzenlenmiş haliyle “Hey Mama”yı seslendiren Kanye West, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu ve şarkı bittiğinde tüm salon kendisini alkışladı.

2008

West, 2008 Brit Ödülleri Töreni’nde En İyi Uluslararası Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Bunların dışında, West, GOOD Music adlı kendi plak şirketine sahip olmaktadır. West’in maskotu ve ticari markası bir oyuncak ayıdır, ve bu oyuncak ayı West’in her üç albümün kapağın üstündedir. Sıkı bir moda takipçisi olan West, Louis Vuitton’ın gönüllü elçisidir aynı zamanda ünlü sanatçı Takashi Murakami’yle anlaşması vardır. Son albümünün tasarımını Takashi Murakami yapmıştır.

Kişisel hayatı

2004 yılından beri ünlü model Alexis Phifer’la birlikte olan West, 2007’nin son aylarında nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini duyurmuştur. Fakat annesinin ani ölümü bu olayı dondurmuştur. Nitekim ikili 2008’in Mayıs ayında ayrıldıklarını açıklamıştır. Sebep olarak da Kanye’nin yeni turnesi “Glow In The Dark Tour”a yoğunlaşmak istemesidir. Sonrasında Kim Kardashian ile bir ilişki içerisindedir. 24 Mayıs 2014’te Kim Kardashian ile evlenmiştir.

Diğer müzisyenlerle ilişkileri

Kanye West hiçbir zaman albüm satışlarının ya da liste başarılarının kendisini ilgilendirmediğini şu sözleri ile söylemiştir: “Beni en çok etkileyen ve en büyük yarışımın olduğu adam Justin’dir.” diyen West, Justin Timberlake’i şu sözleri ile de övmüştür: “Eğer Justin olmasaydı, benim ne videolarım, ne albümlerim bu seviyeye gelemezdi. Kendime rakip olarak hep onu gördüm. Birbirimizi hep etkilemişizdir. Şimdi baktığım zaman görüyorum ki, Prince ve Michael Jackson neyse, Justin ve ben de oyuz.”

Kanye West şu sözleri ile 50 Cent hakkındaki olumsuz düşüncelerini söylemiştir: “İkimizin de albümü aynı zamanda çıkacak ve 50 Cent gerçekten çok iddialı şeyler söyledi bu konuyla ilgili. Benim albüm satışlarıyla ilgili hiçbir zaman bir kaygım olmadı. Önemli olan yaptığınız şarkılar ve bu şarkıların sizi sevenlerle olan ilişkisi. Ben şarkılarımda yaşadığım şeyleri yazıyorum, söylediğim her şey gerçek hayattan. Uyuşturucu veya silahlardan bahsetmiyorum şarkılarımda. Emin olun ki yılın 365 günü çalışmak, bir saniyede adam öldürmekten çok daha zor!”. Özellikle son albümü “Graduation”ın çıkış tarihini özellikle 50 Cent’in albümü “Curtis” le aynı tarihe denk getiren Kanye, Curtis’e meydan okuduğunu ve ondan daha fazla albüm satacağını söyledi. Curtis ise cevabı geciktirmedi ve “Eğer Kanye daha fazla albüm satarsa müziği bırakırım” dedi. Nitekim ilk hafta oranlarında Kanye West, 50 Cent’i alt etti. 50 Cent’e şimdi ne yapacaksın sorusu yönelttiğinde ise “Bir sonraki albümüm daha şimdiden hazır, Ne müziği bırakması?!” cevabı vermiştir.

Stüdyo albümleri

The College Dropout (2004)

Late Registration (2005)

Graduation (2007)

808s & Heartbreak (2008)

My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

Yeezus (2013)

The Life of Pablo (2016)

Ye (2018)

Jesus Is King (2019)