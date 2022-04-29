Kanye West, seçimlerde Kim Kardashian’ın desteğini bekliyor

Kanye West, Kim Kardashian'ın 2024 başkanlık seçimlerinde kendisini destekleyeceğini umuyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl adını Ye olarak değiştiren ve son zamanlarda da Kim Kardashian ile ilişkisindeki tutarsız davranışlarla gündeme gelen Kanye West bu defa da başkanlık seçimlerindeki iddiasıyla dikkat çekiyor.

Kanye West, rapçi Future ile yaptığı bir düette Kardashian’ın adını vermese de eşinin kendisiyle olacağını söylüyor. Keep it Burning isimli şarkıyı rapçi Future ile seslendiren West, 2020’deki başkanlık seçimlerinin yenilgisinin ardından 2024’te yeniden aday olacağını da belirtmiş oldu.

Future ve Ye daha önce Future’ın 2014 albümü Honest’tan “I Won” isimli şarkıda da birlikte çalışmıştı. Parça, Ye ve Future’ın eşleri Ciara ve Kim Kardashian hakkında yazılmıştı. Şarkıda “Seninle birlikte olduğumdan beri, bir kupa kazandığımı hissediyorum” gibi sözler geçiyordu. Ancak Future ve Ciara çifti, I Won single’ı yayınlandıktan dört ay sonra Ağustos 2014’te ayrıldı.

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