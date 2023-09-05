Kanye West skandal görüntülerden sonra o şirketin kara listesinde

Kanye West ve Bianca Censori müstehcen davranışları nedeniyle tekne şirketi tarafından yasaklandı.

Sozcu.com.tr

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Gösteri dünyasının en sansasyonel isimlerinden biri olan Kanye West yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı antisemitik açıklamalar yüzünden sık sık gündeme gelen ünlü rapçi bu defa da müstehcen davranışlarıyla dikkat çekti.

Rapçi Kanye West poposu açık olduğu sırada eşi Bianca Censori de önünde diz çökmüş bir şekilde fotoğraflanmıştı. Görüntüler, ses getirirken İtalyan tekne şirketi de ünlü çifti yasaklılar listesine aldı. Şirket, ikiliyi ömür boyu menetti.

Çifte tekneyi sağlayan Venezia Turisomo Motoscafi, çiftin artık hoş karşılanmadığını söyledi.

Şirket, olay sırasında teknede bulunan kaptanın, trafiğe dikkat etmekle meşgul olduğundan ikilinin hareketlerine tanık olmadığını söyledi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Kaptanın trafiğe dikkat etmesi gerekiyordu ve bu müstehcenlikleri görmedi. Eğer böyle olsaydı hemen gemiden iner ve yetkililere bildirirdi. Ayrıca Bay ve Bayan West’e eşlik eden ve kaptanın görüşünü engelleyen üçüncü bir kişi daha vardı. Biz bu tür eylem ve davranışlardan tamamen uzak duruyoruz. Bay West ve karısı artık şirketimizin teknelerinde kesinlikle hoş karşılanmayacak” sözlerine yer verildi.

Venezia Turisomo Motoscafi’nin Lady Gaga, Harry Styles ve Jennifer Lopez gibi çok sayıda ünlüye tekne gezileri sunduğu biliniyor.

Çift ayrıca İtalya’da gezerken de görenleri şoke etti. Censori, şehirde dolaşırken çıplak görünmesine neden olan ten rengine çok yakın renklerde çok sayıda dar kıyafetle görüldü. West de ayakkabısız dışarı çıktı.

Çiftin ocak ayında evlendiği belirtilse de evlilik cüzdanı sunmadıkları için evliliklerinin yasal olarak bağlayıcı olmadığını bildirdi.

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